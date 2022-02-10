Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей

У российских ретейлеров возникли сложности с поставками импортных фруктов и овощей, с задержками они столкнулись на фоне усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом продуктов из-за границы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас продукты стали проходить таможню дольше, чем раньше, чаще уходить на досмотры и карантин. Из-за этого некоторые овощи и фрукты оказались в дефиците, что привело к росту цен. Проблемы признали представители четырех компаний. Как рассказал представитель одной из торговых сетей, задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем более семи дней, а в некоторых случаях могут доходить до трех недель. Это является серьезным фактором потери качества товаров, констатировал он.

Как рассказал представитель сети «Верный», сейчас есть небольшие задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Он связал это с изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар: сроки выросли с двух до пяти дней. Еще представитель ретейлера указал на дефицит лимонов, апельсинов и грейпфрутов на рынке в целом и указал, что поставщики на этом фоне повысили закупочные цены втрое.

В Роспотребнадзоре объяснили, что служба следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих «незаявленные химические вещества». В свою очередь, представители Минпромторга и Минсельхоза указали, что информация о перебоях с поставками им не поступала.