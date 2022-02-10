Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей

У российских ретейлеров возникли сложности с поставками импортных фруктов и овощей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

У российских ретейлеров возникли сложности с поставками импортных фруктов и овощей, с задержками они столкнулись на фоне усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом продуктов из-за границы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас продукты стали проходить таможню дольше, чем раньше, чаще уходить на досмотры и карантин. Из-за этого некоторые овощи и фрукты оказались в дефиците, что привело к росту цен. Проблемы признали представители четырех компаний. Как рассказал представитель одной из торговых сетей, задержки поставок в порт Новороссийска составляют в среднем более семи дней, а в некоторых случаях могут доходить до трех недель. Это является серьезным фактором потери качества товаров, констатировал он.

Как рассказал представитель сети «Верный», сейчас есть небольшие задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Он связал это с изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар: сроки выросли с двух до пяти дней. Еще представитель ретейлера указал на дефицит лимонов, апельсинов и грейпфрутов на рынке в целом и указал, что поставщики на этом фоне повысили закупочные цены втрое.

В Роспотребнадзоре объяснили, что служба следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих «незаявленные химические вещества». В свою очередь, представители Минпромторга и Минсельхоза указали, что информация о перебоях с поставками им не поступала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Звезду «Квартета И» обокрали на сотни тысяч рублей в Москве
Украинский танк получил новый пулемет
Турция обвинила Запад в нагнетании паники вокруг Украины
На Олимпиаде в Пекине выявлена положительная допинг-проба
В Минпросвещения рассказали о судьбе уволившейся из-за стихов Хармса учительницы
Популярная арабская страна смягчила ограничения для туристов
Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу
Раскрыты подробности биографии уволенной за чтение стихов Хармса учительницы
Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.