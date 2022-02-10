ФСБ показала кадры задержания лжеминеров школ и вузов в России

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в лжеминировании российских школ, вузов и других учреждений. Кадры в четверг, 10 февраля, «Ленте.ру» передал представитель Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На обнародованной видеозаписи видно, как силовики приходят по местам жительства подозреваемых для их ареста. Один молодой человек на видео сказал, что лишь распространил чужое сообщение о минировании школы. Еще один задержанный сообщил, что распространил ложное сообщение о минировании в Волгограде. Еще один фигурант на видео показал, что он при распространении сообщений использовал несколько почтовых сервисов, мессенджер и средства для анонимности в сети.

В ФСБ считают организатором преступного сообщества киевского студента Антона Осипчука. Члены его группировки с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и на территории непризнанных республик Донбасса.

Целью этих акций было как обычное хулиганство, так и вымогательство денег и дестабилизация обстановки в России и соседних странах. Возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Задержанным грозит до восьми лет колонии. Розыск остальных участников сообществ продолжается.

В начале февраля сообщалось, что во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах.