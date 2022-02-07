Все московские районные суды получили сообщения с угрозой минирования

Во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В Мосгорсуде не уточнили, проводилась ли эвакуация судов.

В субботу, 5 февраля, неизвестные «заминировали» аэропорт Шереметьево. Бомбы якобы находились на четырех рейсах и в терминале аэропорта, но их не оказалось.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию россиянина, рассылавшего ложные сообщения о минировании объектов транспорта в Санкт-Петербурге. На мужчину завели дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

