Все московские районные суды получили сообщения с угрозой минирования
Все районные суды Москвы получили сообщения о минировании
Во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В Мосгорсуде не уточнили, проводилась ли эвакуация судов.
В субботу, 5 февраля, неизвестные «заминировали» аэропорт Шереметьево. Бомбы якобы находились на четырех рейсах и в терминале аэропорта, но их не оказалось.
Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию россиянина, рассылавшего ложные сообщения о минировании объектов транспорта в Санкт-Петербурге. На мужчину завели дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.