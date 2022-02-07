Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Все московские районные суды получили сообщения с угрозой минирования

Все районные суды Москвы получили сообщения о минировании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В Мосгорсуде не уточнили, проводилась ли эвакуация судов.

В субботу, 5 февраля, неизвестные «заминировали» аэропорт Шереметьево. Бомбы якобы находились на четырех рейсах и в терминале аэропорта, но их не оказалось.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию россиянина, рассылавшего ложные сообщения о минировании объектов транспорта в Санкт-Петербурге. На мужчину завели дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Сборная России потеряла лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Раскрыта дата презентации Apple
Крупный швейцарский банк избавился от займов российским олигархам из-за санкций
В работе Telegram произошел сбой
Певица Lizzo снялась обнаженной и спела о безоговорочной любви
Харламов высмеял романтическое шоу на российском ТВ
Новосибирский зоопарк рассказал о зазнавшемся из-за выборов орангутане Бату
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Российские подростки смогут регистрироваться на портале Госуслуг
Оценен уровень загрязнения воздуха в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.