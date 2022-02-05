«Минирование» терминала и самолетов в Шереметьево оказалось ложным

Переданная неизвестным информация о «минировании» терминала и четырех самолетов в Шереметьево оказалась ложной. Ее не подтвердили после проведенной проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, полицейские и кинологи полностью обследовали терминал «В» в Шереметьево. Аэропорт был свободен. Угроза была ложной, отметил он. «Также не нашли никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в четырех самолетах», — пояснил источник, говоря о «заминированных» рейсах.

Ранее стало известно, что в терминале «В» аэропорта Шереметьево якобы возможен взрыв. По данным неизвестного, отправившегося сообщение, также были заминированы четыре самолета.

В феврале правоохранительные органы также задержали пьяного россиянина, который передал сообщение о минировании самолетов московского аэропорта. Пассажир, ожидая в стерильной зоне аэропорта Шереметьево рейс в Петропавловск-Камчатский, начал распивать спиртные напитки и вести себя неадекватно.