Неизвестный заявил о минировании самолетов в Шереметьево

Неизвестный заявил, что в терминале «В» аэропорта Шереметьево возможен взрыв. По его данным, также были заминированы четыре самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, в авиагавань прислали анонимное сообщение, в котором написали про угрозу взрыва. Помимо этого, было сказано про минирование четырех рейсов.

На месте работают правоохранительные органы. Такая информация сейчас проверяется.

Ранее стало известно о задержании пьяного россиянина, который передал сообщение о минировании самолетов московского аэропорта. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 1 февраля. Пассажир, ожидая в стерильной зоне аэропорта Шереметьево рейс в Петропавловск-Камчатский, начал распивать спиртные напитки и вести себя неадекватно.