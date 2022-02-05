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Неизвестный заявил о минировании самолетов в Шереметьево

Неизвестный заявил о минировании терминала аэропорта Шереметьево и четырех самолетов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Неизвестный заявил, что в терминале «В» аэропорта Шереметьево возможен взрыв. По его данным, также были заминированы четыре самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, в авиагавань прислали анонимное сообщение, в котором написали про угрозу взрыва. Помимо этого, было сказано про минирование четырех рейсов.

На месте работают правоохранительные органы. Такая информация сейчас проверяется.

Ранее стало известно о задержании пьяного россиянина, который передал сообщение о минировании самолетов московского аэропорта. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 1 февраля. Пассажир, ожидая в стерильной зоне аэропорта Шереметьево рейс в Петропавловск-Камчатский, начал распивать спиртные напитки и вести себя неадекватно.

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Варвара Кошечкина
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