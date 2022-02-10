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Оценена скорость перехода России на безопасную энергию

«Ъ»: в 2021 году в России запустили 57 проектов ВИЭ общей мощностью 1,42 гигаватта

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в 2021 году ускорили ввод безопасных для планеты электростанций. Ситуацию на рынке «зеленой» энергетики в России оценили в Центре финансовых расчетов (ЦФР, структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков), пишет «Коммерсантъ».

По данным отчета ЦФР, в 2021 году генераторы запустили в России 57 проектов ВИЭ (солнечных, ветряных и гидроэлектростанций) общей мощностью 1,42 гигаватта. При этом план по вводу оказался перевыполнен на 151 процент, поскольку почти половина этих мощностей должна была заработать в предыдущие годы. В «Совете рынка» отметили, что в 2021 году запуск ВИЭ обошелся энергорынку в 76 миллиардов рублей.

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В этот раз ввод задержали лишь четыре инвестора — они сорвали срок ввода шести объектов суммарной мощностью 291,67 мегаватта в Карачаево-Черкесии, Карелии, Ставропольском крае и Мурманской области. Как пояснил «Коммерсантъ», речь идет о трех малых гидроэлектростанциях (ГЭС) общей мощностью 90,7 мегаватта «РусГидро», «ЭнергоМИН» и «Норд Гидро — Белый порог», а также о Кольской ветряной электростанции (ВЭС) «Энел России» (подконтрольная итальянской Enel) мощностью 201 мегаватт. За срыв сроков инвесторы заплатили 1,9 миллиарда рублей штрафа.

С 2014 года в России действует программа поддержки ВИЭ. По оценкам ЦФР, в период с 2014 по 2021-й в стране запустили «зеленые» электростанции, способные вырабатывать 3,58 гигаватта. Общая мощность энергосистемы в России — 246,6 гигаватта, 0,5 процента из которых приходится на ветряные и солнечные проекты. В ЦФР прогнозировали, что к 2018 году объем безопасных для планеты электростанций должен вырасти до 8,36 гигаватта.

Кроме того, со старта программы поддержки ВИЭ инвесторы заплатили в общей сложности 10 миллиардов рублей штрафа за срыв запуска объектов. Наиболее распространенными причинам задержек стали форс-мажоры на строительных площадках, погодные аномалии и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Однако в Ассоциации развития возобновляемой энергетики отметили, что в 2020 и 2021 годах объем ввода ВИЭ находится на уровне 1,2 гигаватта — 45 процентов от совокупных вводов. В организации предсказали аналогичные значения по новым мощностям до 2030 года. «Превышение этого уровня возможно в сценарии ускоренного внедрения системы оплаты углеродных выбросов внутри России и ужесточения правил европейского трансграничного углеродного регулирования, тогда дополнительные вводы могут превысить текущий уровень в 1,5-2 раза», — пояснил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

В январе экологи призвали российское правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов, которые в Европе решили внести в список «чистых» источников энергии. В «Гринписе» считают, что дешевле и эффективнее будет перенаправить средства в возобновляемые источники энергии.

По словам экологов, дороговизна и низкая скорость ввода мощностей газовых, угольных и атомных электростанций тормозит развитие безопасных для планеты ветряных, солнечных и гидроустановок, которые в короткие сроки могли бы сократить выбросы парниковых газов.

Анна Аверьянова
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