Россию призвали отказаться от опасной идеи Евросоюза

Российское отделение «Гринписа» призвало правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов. Экологи высказались против признания этих источников энергии безопасными для планеты, сообщается на сайте организации.

В декабре 2021 года Европейская комиссия выступила с идеей включить главные для России энергоресурсы в список экологически чистых. Однако в «Гринписе» посчитали предложенный в Евросоюзе путь неправильным и попросили российское правительство не следовать ложным намерениям. Экологи направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором посоветовали разработать план поэтапного отказа от финансирования ископаемого топлива и атомной энергетики.

В «Гринписе» считают, что дешевле и эффективнее будет перенаправить средства в возобновляемые источники энергии. По словам экологов, дороговизна и низкая скорость ввода мощностей газовых, угольных и атомных электростанций тормозит развитие безопасных для планеты ветряных, солнечных и гидроустановок, которые в короткие сроки могли бы сократить выбросы парниковых газов.

Ранее российское отделение «Гринписа» также раскритиковало идеи, которые предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) для решения климатических проблем. Экологи выступили против пересчета способности лесов к поглощению углекислого газа и отказа от платы за углерод.