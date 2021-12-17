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Европа примет выгодное для России решение по газу и атому

Еврокомиссия (ЕК) признает экологически чистыми источниками энергии атом и природный газ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

До конца 2021 года Еврокомиссия (ЕК) примет выгодное для России решение и признает экологически чистыми атом и природный газ, которые считаются главными источниками энергии для страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. Его цитирует ТАСС.

Политик отметил, что вернулся с заседания Европейского совета рано утром в пятницу, 17 декабря. Во время встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала составить акт, согласно которому атом и газ будут считаться невредными для планеты источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами.

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С предложением признать «зеленой» атомную энергетику выступал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, чистым можно считать любой источник энергии, если он не выбрасывает в атмосферу углекислый газ. «России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне. Для нашей страны это крайне важно, потому что мы считаем низкоуглеродной атомную энергетику», — пояснил министр.

Ранее спасать планету с помощью ядерной энергетики решило британское правительство. По предположениям, главным претендентом на государственное финансирование станет атомная электростанция (АЭС) Sizewell в графстве Саффолк — в течение 60 лет она сможет обеспечивать низкоуглеродной энергией около шести миллионов домов.

Нина Ташевская
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