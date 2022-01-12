Идеи России по спасению планеты раскритиковали

В российском отделении «Гринписа» раскритиковали некоторые идеи для решения климатической проблемы, которые правительству предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Экологи высказали свое мнение на сайте «Гринписа».

В организации положительно оценили предложение промышленников ради спасения планеты ускорить энергопереход на федеральном уровне и снизить уровень выбросов углерода. Однако некоторые положения вызвали критику экологов — часть идей может усилить отставание России в вопросе декарбонизации и сдерживания роста среднемировой температуры до 1,5 градуса Цельсия.

В частности, в «Гринписе» отметили, что РСПП делает ставку на пересчет способности лесов поглощать парниковые газы. Однако экологи подчеркнули, что из-за многочисленных пожаров массивы превращаются из поглотителей в источники выбросов. «И как раз об этом нет и речи в позиции РСПП», — отметили в «Гринписе».

Критику экологов вызвало и предложение союза отказаться от платы за углерод и зачесть акцизы в качестве платы за сжигание топлива на основе углерода. В «Гринписе» заявили, что деньги не пойдут на уменьшение количества выбросов. Недостатком предложений также посчитали тот факт, что рекомендации были подготовлены на уровне компаний, а не по отраслям.

В декабре 2021 года в «Гринписе» и Росприроднадзоре выступили против предложения Госдумы о вынесении навоза и помета из списка опасных отходов угрозу для будущего планеты. Экологи посчитали переработку навоза в лагунах несовершенной и предложили хранить и обрабатывать отходы на биогазовых установках.