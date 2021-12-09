В идее Госдумы о навозе увидели угрозу для планеты

Защитники природы увидели в идее Госдумы о вынесении навоза и помета из списка опасных отходов угрозу для будущего планеты. В «Гринписе» и Росприроднадзоре выступили против соответствующего законопроекта, пишет NEWS.ru.

В российском парламенте захотели спасти фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом — она распространяется на сбор, перевозку, обработку, утилизацию и размещение. За ее отсутствие Росприроднадзор штрафует аграриев, поскольку, согласно действующим нормам, навоз относится к опасным производственным отходам III или IV категории, в зависимости от вида.

В Госдуме результат жизнедеятельности животных предложили признать не отходами, а продукцией — так фермерам не придется ставить под угрозу бизнес из-за штрафов. К тому же за счет затрат на лицензию себестоимость товаров вырастает на 25-30 процентов. Чиновники отметили, что против инициативы могут выступить только производители минеральных удобрений, у них навоз и помет могут забрать значительную часть рынка.

Однако инициатива вызвала вопросы у Росприроднадзора. В организации отметили, что только за 2020 год к ним поступило более 400 жалоб на деятельность фермеров — они касались воздействия на окружающую среду.

Сейчас навоз перерабатывают в лагуне — около полугода его хранят в котловане из водонепроницаемого материала. Отходы обеззараживаются, теряют специфический запах и становятся пригодными для удобрения почвы. Этот метод не требует специальной лицензии, а в Госдуме считают его современным и безопасным.

Тем не менее в «Гринписе» считают переработку навоза в лагунах несовершенной. В объединении предлагают хранить и обрабатывать отходы на биогазовых установках — они значительно дороже, но в разы безопаснее для окружающей среды. Кроме того, на них можно не только получить из навоза удобрение, но и преобразовать выбросы мощного парникового газа метана в тепло и электричество.

Вред навоза для окружающей среды осознали во многих странах, исследователи разрабатывают способы сократить загрязнение планеты метаном от жизнедеятельности домашнего скота. Британские ученые попытались обезопасить отходы с помощью искусственных молний, в Бразилии коров начали кормить специальным кормом, а в США на животных надели специальные намордники.

