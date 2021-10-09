По навозу решили ударить искусственными молниями ради спасения планеты

Опыты британских ученых показали, что значительно сократить опасные выбросы парниковых газов от сельского хозяйства можно при помощи искусственных молний. Ради спасения планеты исследователи ударили по коровьему навозу из плазменной пушки, пишет «Би-би-си».

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Устройство для генерации плазменных импульсов решили испытать на молочной ферме Холли Грин (Holly Green Farm) в живописной части Бакингемшира. Разряды запустили в навоз — там высокотемпературное вещество (плазма) разрушило молекулы метана и аммиака, и они разложились до азота, углерода и водорода. Чистый азот поглощается жидкой средой и делает получившуюся субстанцию природным удобрением — это позволит фермерам сэкономить на покупке синтетических.

По оценкам аналитиков из независимой консалтинговой фирмы ADAS, плазменные импульсы сумели сократить концентрацию аммиака на 90 процентов, а выбросы мощного парникового газа метана — на 99 процентов. По словам побывавших на Холли Грин журналистов «Би-би-си», после обработки плазменными импульсами навоз потерял характерный запах и приобрел «слегка бодрящий аромат моря».

При широком применении новая технология сможет устранить неприятный запах на фермах и очистить воздух от вредных веществ, причем не только в сельской местности. Ветер переносит аммиачные облака в города, где при смешении с выхлопами от автомобилей, молекулами краски или чистящих веществ образуются мелкие частицы — они проникают в легкие человека и, по данным Всемирной организации здравоохранения, представляют опасность для здоровья и жизни. Повсеместно внедрить генераторы плазмы пока мешает стоимость электроэнергии — в Европе она в дефиците и дорого обходится. Во время испытаний установку заряжали от солнечных панелей.

Ранее ученые из Новой Зеландии и Германии пытались приучить коров к туалету, чтобы сократить выбросы метана от животноводства. Исследователи начали дрессировать телят: за справление нужды в специально отведенном месте животных награждали едой, а за непослушание — окатывали холодной водой.