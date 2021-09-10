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Борьба с отрыжкой поможет Бразилии спасти планету

Бразилия сократит выбросы опасного газа с помощью специального корма для коров
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Фото: Pixabay

Бразилия решила бороться с коровьей отрыжкой, чтобы спасти планету от опасного газа, возникающего в результате пищеварения скота. Как пишет Bloomberg, крупнейший в мире экспортер говядины одобрил продажу специального корма для коров, который поможет сократить выбросы метана.

Поставлять кормовую добавку Bovaer будет голландская компания Royal DSM, а питаться ею — коровы мясных и молочных пород, козы и овцы. Испытания в Бразилии показали, что при употреблении нового корма рогатый скот стал производить на 55 процентов меньше метана.

Латинская Америка — первый рынок, который одобрил продажи безопасного для экологии корма. Аналогичный контракт с Royal DSM уже заключили фермерские хозяйства Чили. Сейчас компания пытается получить разрешение на торговлю в Евросоюзе, США и Новой Зеландии.

На животноводство приходится около 15 процентов мировых выбросов парниковых газов. В результате дыхания животных производится углекислый газ, а при сопутствующем пищеварению метеоризме — метан, который намного опаснее CO2. В среднем одна корова ежедневно может производить от 250 до 500 литров вредных выбросов.

Сокращение выбросов метана от животноводства — одна из главных задач пищевой промышленности. Исследователи и компании находятся в постоянном поиске решений для устранения парниковых газов — от систем безопасного хранения навоза до пищевых добавок и даже намордников для коров. Многие из этих предложений еще ожидают разрешения регулирующих органов, чтобы запустить массовое производство и продажи.

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