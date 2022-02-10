Gucci обвинили в дискриминации беременных женщин

Сотрудница итальянского модного дома Gucci раскрыла неприятные подробности работы в компании. Ее слова приводит Daily Mail.

Старший медиа-директор американского филиала компании Кортни Флинт объяснила, что столкнулась с дискриминацией со стороны начальства во время беременности. По словам героини материала, начальница Селена Кальвария обвинила ее в том, что она уделяет меньше времени работе, и понизила в должности. Кроме того, женщину назвали «недостаточно квалифицированной» и пригрозили увольнением.

Когда Флинт подала жалобу на Кальварию, то отметила, что руководительница не отрицала своих дискриминационных намерений. Помимо этого, она обратилась за помощью в отдел кадров, однако сотрудники предложили ей уволиться, поскольку не нашли никаких доказательств в подтверждение дискриминации в адрес Флинт.

Так, делом героини материала занялись адвокаты нью-йоркской юридической фирмы Wigdor LLP. Они подали заявление по обвинению в дискриминации в Комиссию по равным возможностям в вопросах трудоустройства (EEOC), поскольку поведение Кальварии противоречит Закону о семейных и медицинских отпусках (FMLA).

Журналисты Daily Mail обратились к представителям Gucci за комментариями по поводу случившегося.

В январе Gucci раскритиковали в сети за тигров в новой рекламе. По информации издания, люксовый бренд представил промоколлекцию GucciTiger, посвященную Году тигра. Упомянутая линейка включает в себя одежду и аксессуары, на которые нанесено изображение животного. Кроме того, модели, рекламирующие новые товары, позировали в студии в окружении нескольких тигров.