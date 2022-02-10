Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Gucci обвинили в дискриминации беременных женщин

Беременная сотрудница итальянского дома моды Gucci обвинила начальство в дискриминации

Фото: Shutterstock

Сотрудница итальянского модного дома Gucci раскрыла неприятные подробности работы в компании. Ее слова приводит Daily Mail.

Старший медиа-директор американского филиала компании Кортни Флинт объяснила, что столкнулась с дискриминацией со стороны начальства во время беременности. По словам героини материала, начальница Селена Кальвария обвинила ее в том, что она уделяет меньше времени работе, и понизила в должности. Кроме того, женщину назвали «недостаточно квалифицированной» и пригрозили увольнением.

Когда Флинт подала жалобу на Кальварию, то отметила, что руководительница не отрицала своих дискриминационных намерений. Помимо этого, она обратилась за помощью в отдел кадров, однако сотрудники предложили ей уволиться, поскольку не нашли никаких доказательств в подтверждение дискриминации в адрес Флинт.

Так, делом героини материала занялись адвокаты нью-йоркской юридической фирмы Wigdor LLP. Они подали заявление по обвинению в дискриминации в Комиссию по равным возможностям в вопросах трудоустройства (EEOC), поскольку поведение Кальварии противоречит Закону о семейных и медицинских отпусках (FMLA).

Журналисты Daily Mail обратились к представителям Gucci за комментариями по поводу случившегося.

В январе Gucci раскритиковали в сети за тигров в новой рекламе. По информации издания, люксовый бренд представил промоколлекцию GucciTiger, посвященную Году тигра. Упомянутая линейка включает в себя одежду и аксессуары, на которые нанесено изображение животного. Кроме того, модели, рекламирующие новые товары, позировали в студии в окружении нескольких тигров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
К социальному жилью европейцев «прикрепят» электрокары
Политик назвал причиной насилия над женщинами их тягу к откровенной одежде
ООН получила послание Лаврова о задержках в выдаче виз российским дипломатам
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Блогерша показала секретную функцию iPhone
В России запатентовали парашют с навигационной системой
Путин заявил о подготовке Россией ответа по гарантиям безопасности
В Москве каждый седьмой автомобиль такси оказался опасным для пассажиров
Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.