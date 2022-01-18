Gucci раскритиковали в сети за тигров в новой рекламе

Итальянский дом моды Gucci подвергли критике в соцсетях за съемку настоящих тигров в новой рекламной кампании. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, люксовый бренд представил промоколлекцию GucciTiger, посвященную Году тигра. Упомянутая линейка включает в себя одежду и аксессуары, на которые нанесено изображение животного. Кроме того, модели, рекламирующие новые товары, позировали в студии в окружении нескольких тигров.

Руководство марки заверило, что диких животных снимали в безопасной для них среде, а за всем процессом следила организация по защите животных American Humane. По словам представителей Gucci, компания также поддерживает фонд The Lion’s Share Fund, занимающийся охраной особей.

Несмотря на заявления бренда, публика негативно отреагировала на представленные снимки и ролики, о чем принялась писать в многочисленных постах в соцсетях. Потенциальные покупатели отмечали, что в настоящее время тигры занесены в «Красный список» — список исчезающих видов животных, составленный Международным союзом охраны природы.

«Прекратите использовать животных для своей рекламы!», «Все это ненормально!», «Тигр не домашнее животное», «Недопустимо использовать диких животных в рекламе», «Животные — это не аксессуар», «Год тигра должен привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров, а не стать причиной того, чтобы тащить их на фотосессию», — высказывались юзеры.

Журналисты The Independent связались с руководством модного дома для получения официального ответа по поводу произошедшего, однако на данный момент не получили ответа.

В июне 2021 года в наряде Gucci увидели оскорбление целого народа. Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами из летней коллекции, выполненном в стиле традиционной южноазиатской курты (свободная рубашка, доходящая до колен, которую носят как мужчины, так и женщины). Стоимость вещи на сайте марки составляет 3,5 тысячи долларов (267 тысяч рублей).