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Жители российского города обратились к Тарантино с необычной просьбой

В Касимове активисты попросили режиссера Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака»
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жители города Касимова (Рязанская область) обратились с необычной просьбой к американскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Россияне считают, что голливудская звезда может поспособствовать спасению разрушающегося здания, которое неофициально называют «Домом Пастернака». Об этом сообщает информационное агентство «МедиаРязань».

Активисты записали видеообращение к Тарантино, ролик опубликован на YouTube-канале «Детинов» 10 февраля — в день рождения поэта Бориса Пастернака. Они попросили кинорежиссера помочь «сохранить это исторически важное для города здание». Речь идет о доме, в котором жил родной дядя Пастернака, врач Осип Кауфман.

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь, мы видели фотографии, на которых вы посещали его могилу, — заявили активисты. — Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей».

Авторы видео отметили, что им стыдно обращаться за помощью к Тарантино, но местные чиновники сказали, что средств на реконструкцию здания нет. «Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — пояснили активисты. Они пригласили кинорежиссера в гости.

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Нина Ташевская
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