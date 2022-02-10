Жители российского города обратились к Тарантино с необычной просьбой

Жители города Касимова (Рязанская область) обратились с необычной просьбой к американскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Россияне считают, что голливудская звезда может поспособствовать спасению разрушающегося здания, которое неофициально называют «Домом Пастернака». Об этом сообщает информационное агентство «МедиаРязань».

Активисты записали видеообращение к Тарантино, ролик опубликован на YouTube-канале «Детинов» 10 февраля — в день рождения поэта Бориса Пастернака. Они попросили кинорежиссера помочь «сохранить это исторически важное для города здание». Речь идет о доме, в котором жил родной дядя Пастернака, врач Осип Кауфман.

«Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь, мы видели фотографии, на которых вы посещали его могилу, — заявили активисты. — Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей».

Авторы видео отметили, что им стыдно обращаться за помощью к Тарантино, но местные чиновники сказали, что средств на реконструкцию здания нет. «Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — пояснили активисты. Они пригласили кинорежиссера в гости.

Летом 2019-го житель Челябинска использовал образ Тарантино для продажи своей квартиры. Он разместил в сети снимки, на которых жилое помещение якобы осматривал кинорежиссер. Описание лота стало настоящим хитом в социальных сетях, но поиск покупателей занял больше года.