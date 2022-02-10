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Власти популярной пляжной страны снова смягчили правила въезда для туристов

Индия с 14 февраля отменяет семидневный карантин для иностранных туристов

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Власти Индии снова решили смягчить правила въезда для иностранных туристов — с 14 февраля отменяется обязательный семидневный карантин по прибытии в страну. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Таким образом, вместо карантина путешественники будут обязаны в течение семи дней заниматься самонаблюдением, а в случае появления подозрительных симптомов отправиться на изоляцию. Требование сдачи повторного ПЦР-теста на восьмой день пребывания в Индии также отменяется.

Помимо прочего, власти популярной пляжной страны освободили от ПЦР-тестирования граждан 82 государств при наличии у них сертификата вакцинации. Тем не менее Россия не попала в этот список. Перед прибытием в Индию туристы должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha и загрузить в анкету необходимые медицинские документы. Также всем путешественникам рекомендуется установить приложение Aarogya Setu.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Тогда отмечалось, что власти популярной скандинавской страны также освобождают путешественников без вакцины от обязательного прохождения карантина.

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Дарья Рыбак
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