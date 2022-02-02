Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная европейская страна смягчила правила въезда для россиян

АТОР: с 1 февраля в Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии для туристов

Фото: Ansgar Scheffold / Unsplash

С 1 февраля власти Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пояснили в Совете по туризму Норвегии в России, смягчение правил распространяется на всех непривитых путешественников.

Таким образом, сейчас для въезда в популярную европейскую страну россиянам необходимо сдать ПЦР-тест или антиген-тест не ранее, чем за 24 часа до вылета и зарегистрироваться в системе entrynorway.no в течение 72 часов до прибытия.

Ранее с 26 января в Норвегии отменили требование обязательного прохождения карантина для иностранных туристов, не прошедших вакцинацию. В Минздраве пояснили, что доля невакцинированных путешественников составляет всего лишь семь процентов от общего турпотока в страну, также на них приходится около четырех процентов от всех случаев заражений в государстве — таким образом, изоляция не оказывает значительного влияния на защиту населения от COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России
Крыму дали новый прогноз по ценам на жилье в 2022 году
Попова заявила об отсутствии роста смертей среди пациентов с коронавирусом
Популярная европейская страна смягчила правила въезда для россиян
Наряд Бузовой на новом видео назвали «колхозом» в сети
Попова назвала долю бессимптомных случаев течения COVID-19 в России
Белоруссию признали неспособной справиться с санкциями Литвы
Зеленский выразил недовольство всеми пунктами Минских соглашений
Обвиняемый в организации казахстанских беспорядков Дикий Арман пропал
Преподаватель школы искусств предстанет перед судом за развращение учениц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.