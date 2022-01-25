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Еще одна европейская страна отменила карантин для российских туристов

С 26 января Норвегия отменит карантин для непривитых туристов

Фото: Lachlan Gowen / Unsplash

Власти еще одной европейской страны решили отменить требование обязательного прохождения карантина для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает Regjeringen.

С 26 января Минздрав Норвегии освободит непривитых туристов, а также тех, кто не может предоставить документального подтверждения о перенесенном заболевании, от обязательного карантина по прибытии. Отмечается, что доля невакцинированных путешественников составляет всего лишь семь процентов от общего турпотока в страну, также на них приходится около четырех процентов от всех случаев заражений в государстве — таким образом, изоляция не оказывает значительного влияния на защиту населения от COVID-19.

Тем не менее другие правила посещения Норвегии остаются в силе. В частности, сохраняется требование о наличии отрицательного ПЦР-теста при въезде в государство, обязательная регистрация на портале entrynorway.no и сдача дополнительного анализа на коронавирус по прибытии независимо от статуса вакцинации. В случае, если результат окажется положительным, туристу придется соблюдать карантин до полного выздоровления.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что россияне могут посещать Норвегию с туристическими целями. Так, въезд в страну разрешили лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в стране или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд.

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Дарья Рыбак
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