Еще одна европейская страна открыла границы для российских туристов

АТОР: с 26 ноября Норвегия открыла границы для иностранных туристов, в том числе из России

Еще одна европейская страна стала доступной для путешествий — власти Норвегии открыли границы для иностранных отдыхающих. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С 26 ноября россияне могут посещать Норвегию с туристическими целями. Въезд в страну разрешен лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд», — сказала директор Совета по туризму королевства Ольга Филиппенко и отметила, что перед въездом в страну все взрослые путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться на сайте entrynorway.no и заполнить анкету.

Кроме того, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 24 часа до приезда в страну, и пройти еще одно экспресс-тестирование по прибытии. Если на пункте въезда нет тестового центра или он закрыт, пройти исследование необходимо в течение 24 часов после пересечения границы.

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Гражданам России, привитым отечественными препаратами, переболевшими коронавирусом или невакцинированным, необходимо пройти трехдневный карантин по прибытии. Это можно сделать в удобном для туриста месте — в коттедже, на рыболовной базе или в карантинном отеле. Стоимость проживания в специализированных гостинцах составляет примерно 500 норвежских крон (4,1 тысячи рублей) в сутки на человека.

Через три дня путешественник обязан сдать еще один ПЦР-тест, и если результат будет отрицательным, изоляцию можно прекратить. Уточняется, что от прохождения исследований освобождены дети младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что власти Андорры планируют открыть с 3 декабря границы для всех привитых туристов, в том числе из России. По словам посла княжества в Испании Висенса Матеу Самора, на фоне новостей о скором снятии ограничений на въезд в страну туристы активно начали бронировать места в гостиницах на Новый год.

