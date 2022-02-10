Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США призвали искать решение ситуации вокруг Украины с учетом интересов России

Сенатор Сандерс призвал искать выход из кризиса вокруг Украины, учитывая интересы России
Берни Сандерс

Берни Сандерс. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский сенатор Берни Сандерс, выступая в верхней палате Конгресса США, призвал все стороны сложившейся вокруг Украины ситуации искать возможное решение для выхода из кризиса с учетом интересов России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам конгрессмена, такой подход не стоит сравнивать с проявлением слабости либо же «умиротворением». Он назвал происходящее тяжелейшим конфликтом со времен Второй мировой войны. Причиной этому является углубление сотрудничества Украины с западными странами, в частности со Штатами, в сфере безопасности.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

«Мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со Второй мировой. Такой подход — не слабость, не умиротворение. Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно», — отметил экс-кандидат в президенты США.

Ранее старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова в России, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский заявил о невозможности Запада заставить Германию поставлять оружие Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
В МГУ потеряли связь с девятилетней студенткой Тепляковой
Российских туристов выселили из отеля в Доминикане
На Украине рассказали об имеющейся у Зеленского возможности «чихать на закон»
Названы причины частого заражения детей омикроном
Москвичи выступили против строительства межрелигиозного центра в Коммунарке
Российского посла вызвали в МИД Румынии
В США призвали искать решение ситуации вокруг Украины с учетом интересов России
Россиян предупредили о проблемах со слухом после COVID-19
Больше половины американцев оказались недовольны работой Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.