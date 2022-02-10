В США призвали искать решение ситуации вокруг Украины с учетом интересов России

Американский сенатор Берни Сандерс, выступая в верхней палате Конгресса США, призвал все стороны сложившейся вокруг Украины ситуации искать возможное решение для выхода из кризиса с учетом интересов России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам конгрессмена, такой подход не стоит сравнивать с проявлением слабости либо же «умиротворением». Он назвал происходящее тяжелейшим конфликтом со времен Второй мировой войны. Причиной этому является углубление сотрудничества Украины с западными странами, в частности со Штатами, в сфере безопасности.

«Мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со Второй мировой. Такой подход — не слабость, не умиротворение. Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно», — отметил экс-кандидат в президенты США.

Ранее старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова в России, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский заявил о невозможности Запада заставить Германию поставлять оружие Украине.