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На Украине раскритиковали ОБСЕ за пассивность

Глава МИД Украины Кулеба призвал ОБСЕ не быть пассивно-нейтральной

Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не быть пассивно-нейтральной. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Польши, председательствующей в организации, Збигневом Рау, передает ТАСС.

Кулеба раскритиковал позицию ОБСЕ и подчеркнул, что организации нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, для которых организация была создана.

Алиса Реброва
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