На Украине раскритиковали ОБСЕ за пассивность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не быть пассивно-нейтральной. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Польши, председательствующей в организации, Збигневом Рау, передает ТАСС.

Кулеба раскритиковал позицию ОБСЕ и подчеркнул, что организации нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, для которых организация была создана.