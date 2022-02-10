Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

Киностудия Amazon представила первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по вселенной Джона Толкина. Снимки были опубликованы изданием Vanity Fair.

На фотографиях можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth.



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Ранее шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй заявили, что сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

«До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них», — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.