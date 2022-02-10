Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

Киностудия Amazon представила первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр: телесериал «Властелин колец: Кольца власти»

Киностудия Amazon представила первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по вселенной Джона Толкина. Снимки были опубликованы изданием Vanity Fair.

На фотографиях можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.

Ранее шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй заявили, что сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

«До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них», — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
В США рассказали о «чудовищном» сценарии ядерной войны из-за ситуации на Украине
В подмосковной школе учитель физкультуры умер сразу после урока
Пассажир самолета решил снять штаны на борту и сорвал вылет рейса
США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики
В США раскритиковали сборную России и назвали Валиеву «накачанной препаратом»
Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
Мэр Днепра ответил на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии
Новый iPhone 13 Pro рекордно подешевел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.