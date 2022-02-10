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В Казахстане сообщили об аресте причастных к беспорядкам лидеров ОПГ

В пяти городах Казахстана задержаны причастные к массовым беспорядкам лидеры и члены ОПГ

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

МВД Казахстана сообщило об аресте лидеров и участников организованных преступных групп (ОПГ), причастных к организации массовых беспорядков в январе. Об этом пишет Tengrinews.

Департамент криминальной полиции провел оперативно-розыскные мероприятия в Нур-Султане, Алма-Ате, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде. «Задержан и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января», — сообщили в МВД.

Всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. У них изъяли два автомата Калашникова, четыре пистолета системы ПМ, четыре пистолета Glock, револьвер, пистолет ТТ, помповое ружье, автоматическую винтовку, гладкоствольный карабин «Сайга-410», травматический пистолет «Оса», гранату РГД-5 и боеприпасы.

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Между тем первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев, выступая в мажилисе (нижней палате парламента), заявил, что арестованы уже 792 подозреваемых в грабежах и других преступлениях во время массовых беспорядков.

«В производстве органов внутренних дел в настоящее время находятся более 2,5 тысячи дел. Основная их часть — дела о кражах и грабежах», — цитирует Кожаева ТАСС.

Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что после беспорядков были задержаны приверженцы радикальных религиозных течений.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. Они были подавлены с помощью армии. Жертвами беспорядков и столкновений стали 225 человек.

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София Сарджвеладзе
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