В Казахстане заявили о задержанных приверженцах радикальных религиозных течений

В Казахстане после беспорядков были задержаны приверженцах радикальных религиозных течений, заявил замначальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. Об этом сообщает NUR.KZ.

По данным на 4 февраля, возбуждено 2750 уголовных дел, арестованы 802 подозреваемых.

«Среди них 113 имеют судимость, в том числе за убийства, кражи, грабежи и разбои. Есть и приверженцы радикальных религиозных течений», — сказал Килымжанов.

В конце января МВД Казахстана сообщило, что после массовых беспорядков возбудили 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и применения насилия в отношении представителей власти.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. Они были подавлены с помощью армии. Жертвами беспорядков и столкновений стали 225 человек.

Власти назвали произошедшее агрессией против Казахстана, а протестующих — террористами. «С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

