В Казахстане завели почти две тысячи уголовных дел после массовых беспорядков

В Казахстане заведено почти две тысячи уголовных дел после массовых беспорядков, произошедших в начале января. Об этом со ссылкой на МВД республики в субботу, 22 января, сообщает ТАСС.

Глава ведомства Ерлан Тургумбаев уточнил, что по фактам терроризма, убийств и применения насилия в отношении представителей власти расследуется 1822 уголовных дела, при этом 116 из них переданы спецпрокурорам.

В свою очередь генпрокурор Гизат Нурдаулетов доложил о мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. По его словам, всем обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, а жалобы тщательно проверяются — всего поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.

Ранее вице-премьер и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, что многие среди вооруженных участников беспорядков в республике не говорили на казахском или русском, они общались на «других азиатских языках». Он сослался на слова своих друзей из Алма-Аты и послов, ставших очевидцами протестов.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию.