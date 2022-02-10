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ЛНР заявила о перемещении «Градов» вблизи линии соприкосновения в Донбассе

ЛНР заявила, что Украина перебросила РСЗО «Град» к линии соприкосновения

Фото: Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о перемещении Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Заявление опубликовано в Telegram-канале милиции.

Украинская сторона продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой момент, утверждают в Луганске.

«Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24 механизированной бригады. "Грады" хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка», — заявили в Народной милиции.

По данным ЛНР, Украина не применяла РСЗО несколько лет, и появление «Градов» является очередным доказательством агрессивных намерений Киева.

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Кроме того, как утверждают в Народной милиции, «Грады» зафиксировал беспилотник ОБСЕ, но это не было отражено в отчете. «К сожалению, это не первый случай, когда некоторые наблюдатели ОБСЕ скрывают от своего руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение», — сказано в заявлении.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. В конце января Главное управление разведки украинского Минобороны сообщило о переброске российских танков в самопровозглашенные республики Донбасса. В Киеве также утверждают, что в России идет активный набор наемников для участия в боевых действиях.

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Алевтина Запольская
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