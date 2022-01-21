Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинская разведка заявила о переброске российских танков в Донбасс

Министерство обороны Украины: Россия перебросила в Донбасс танки и боеприпасы

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) заявило о переброске российских танков на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Как утверждает ГУР МО, с начала января в Донбасс были доставлены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов, а также 7 тысяч тонн горючего. На территории России идет активный набор наемников для участия в боевых действиях, заявляют в Киеве.

Материалы по теме:
Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Накрывает войнойПерестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
7 апреля
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например, оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором российском вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждают, что Украина перебросила на линию соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также подготовила несколько диверсионных групп для совершения терактов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками
Девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами
Российский иммунолог назвал первый признак омикрона у детей
Адель расплакалась после отмены концерта из-за коронавируса
Украинская разведка заявила о переброске российских танков в Донбасс
Курс рубля упал на фоне переговоров с США
В Румынии раскритиковали Лаврова за слова о необходимости вывести оттуда НАТО
Самоизоляцию при заражении омикрон-штаммом сочли бессмысленной
Врачи рассказали о симптомах заражения омикрон-штаммом у детей
Президент Туркмении послушал торжественную песнь и назвал курицу сокровищем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter