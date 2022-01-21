Украинская разведка заявила о переброске российских танков в Донбасс

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) заявило о переброске российских танков на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Как утверждает ГУР МО, с начала января в Донбасс были доставлены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов, а также 7 тысяч тонн горючего. На территории России идет активный набор наемников для участия в боевых действиях, заявляют в Киеве.

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например, оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором российском вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждают, что Украина перебросила на линию соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также подготовила несколько диверсионных групп для совершения терактов.