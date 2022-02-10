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Политолог заявила о непозволительном тоне Лондона в отношении Москвы

Политолог Ананьева заявила, что Лондон взял непозволительный тон в отношении Москвы
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Felix Zahn / globallookpress.com

Руководитель Центра британских исследований Института Европы Елена Ананьева заявила, что Лондон взял непозволительный тон в отношении Москвы. Слова эксперта передает РИА Новости .

По мнению политолога, ничего положительного от предстоящей встречи главы британского МИД Лиз Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ожидать не приходится.

«Будет обмен мнениями, но, судя по пресс-релизам, распространяемым министерством иностранных дел Великобритании, Лондон, претендуя сейчас на ведущую роль в объединении Запада против России, взял в отношении Москвы непозволительный тон. Если с таким ультимативным тоном направляется на переговоры и Лиз Трасс, то ничего особо положительного от них ждать не приходится», — заявила Ананьева.

Специалист также выразила мнение, что в основе такого поведения Британии лежит «провокационная пиар-компания, где испытывают терпение Москвы».

Ранее МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой для развития отношений стран. «Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — отметили в МИД РФ.

9 февраля глава британского МИД Лиз Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Диппредставительство Великобритании уточнило, что она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.

Марина Совина
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