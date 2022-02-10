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Мужчина выиграл в лотерею 264 раза за два месяца

Мужчина разбогател на 9,8 миллиона рублей благодаря интуиции

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Житель американского города Шарлотсвилл, штат Вирджиния, доверился интуиции и 264 раза за два месяца выиграл в лотерею. Об этом сообщает Newsweek.

Представители лотереи сообщили, что Джелен Тейлор использовал одну и ту же комбинацию из трех цифр на 104 билетах и получил главный приз в 500 долларов (37,3 тысячи рублей) по каждому из них. В общей сложности мужчина сорвал куш в 52 тысячи долларов (3,8 миллиона рублей).

Такую же стратегию американец использовал ко второму розыгрышу. На этот раз он использовал другую комбинацию из трех цифр на 160 билетах. Мужчина вновь выиграл главный приз в 500 долларов, и в общей сложности его выигрыш составил 80 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей). В итоге он разбогател на 132 тысячи долларов (9,8 миллиона рублей).

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«У меня было особое чувство. Когда у вас есть такое чувство, просто играйте!» — заявил Тейлор. Мужчина отметил, что планирует инвестировать полученные деньги.

Организаторы лотереи заявили, что шансы выиграть главный приз составляют один к тысяче.

Ранее житель американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею и разбогател на 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). Интуиция подсказала мужчине, что он должен пойти в паб и приобрести лотерейный билет, который он обычно не берет.

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Алиса Дмитриева
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