Продажи алкоголя в России взлетели

По итогам 2021 года алкоголь оказался самым быстрорастущим товаром повседневного спроса в России. В денежном выражении продажи взлетели на 7,6 процента, в натуральном — на 3,7. Об этом говорится в исследовании компании NielsenIQ, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Продажи продовольственных товаров за тот же период в натуральном выражении выросли на 2,9 процента, а непродовольственных — упали на 6,1. Для сигарет падение составило 6,5 процента. В целом рынок повседневных товаров вырос на 1,5 процента.

Однако в денежном выражении алкоголь уступает продуктам питания, продажи которых увеличились на 9,3 процента, что и обеспечило рост продуктовой инфляции выше 10 процентов. Сигарет продано на 5,8 процента больше, а в целом рынок товаров повседневного спроса вырос на 7,6 процента.

В числе главных драйверов роста продаж алкоголя эксперты называют интерес к слабоалкогольным напиткам, продажи которых выросли на 26,1 процента в денежном выражении и на 24,3 процента в натуральном. Однако максимальный прирост показал джин — 41,1 и 43,5 процента соответственно. Также россияне стали больше покупать премиальные виски, игристые вина и ром.

Эксперты объясняют такую динамику сокращением расходов на питание и развлечения вне дома. В результате россияне стали покупать алкоголь премиального ценового сегмента для дома.

Ранее сообщалось, что в 2021 году спрос на крепкие спиртные напитки в емкостях объемом один литр вырос на 19 процентов, а 0,7 литра — на 11 процентов. Между тем емкости 0,5 литра стали покупать на 5 процентов реже.