Глава МИД Британии заявила о возможности санкций против «Северного потока-2»

Если Россия решится на агрессию в отношении Украины, то Лондон может ввести антироссийские санкции и заблокировать запуск «Северного потока-2» (СП-2), заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале ТАСС.

«Если российское вторжение случится, то украинцы будут сражаться, и это будет затяжной военный конфликт. Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект "Северный поток-2" не будет реализован», — сказала министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия приветствует жесткую позицию ФРГ по газопроводу «Северный поток-2». Премьер считает решение правительства Германии о возможности введения санкций выражением солидарности и поддержки европейских союзников перед проявлениями «российской угрозы».