Мигранты рассказали о покупке жилья в России без ипотеки за полтора года

Купить жилье мигрантам в России помогают диаспоры. Общие накопления, сформированные сотнями земляков и десятками родственников, используются для приобретения квартир без ипотеки, рассказали приезжие Ura.ru.

Приобрести в короткие сроки (за полтора года) недвижимость в Москве или Подмосковье, открыть с нуля собственный бизнес у мигрантов получается за счет высокого уровня взаимопомощи внутри общин, отмечает издание. Дотаций от государства, которые приезжим дают при оформлении российского гражданства, не всегда хватает, поэтому мигранты пользуются своими ресурсами.

О том, что у различных диаспор есть своеобразные кассы взаимопомощи, Ura.ru сообщил руководитель таджикской диаспоры и председатель Ассоциации национально-культурных объединений в Свердловской области Фарух Мирзоев. По его словам, обычай поддерживать сограждан есть у большинства кавказских и восточных диаспор в России. «Если же смотреть по украинцам, белорусам или другим национально-культурным группам, то у них таких традиций не наблюдается», — добавил он.

Средства, собранные в общую кассу, впоследствии распределяются между членами общины. Их тратят на организацию свадеб, покупку недвижимости, похороны и другие крупные траты, сообщил изданию таксист Саид, работающий в Санкт-Петербурге. Держателем общих средств обычно выступает авторитетный человек с хорошей репутацией. Саид отметил, что его старшему брату удалось купить квартиру в Петербурге через полтора года после приезда. Деньги выделили из общего семейного бюджета.

«У меня есть знакомые русские ребята, приехавшие в Питер из других городов, и я знаю, что у них жилищный вопрос решается гораздо сложнее, — заявил собеседник агентства. — Приходится брать ипотеку, тянуть эту лямку годами. Нам в этом плане бывает проще».

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин, в свою очередь, отметил, что существование касс взаимопомощи логично — это ответ на суровые условия работы для иностранных граждан, которые приезжают в Россию.

Ранее в Госдуме предложили запретить детям мигрантов учиться в российских школах. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов. Он отметил, что в школах и без того не хватает мест.