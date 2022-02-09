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В Госдуме предложили запретить детям мигрантов учиться в российских школах

Депутат Милонов заявил, что детям мигрантов надо запретить посещать российские школы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Детям мигрантов надо запретить посещать российские школы, поскольку в них не хватает мест. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов в эфире «Общественной службы новостей».

По мнению парламентария, классы в школах России сейчас переполнены мигрантами. Россияне вынуждены учиться в таких условиях, отметил Милонов.

Прибывшим на работу с семьями в Россию иностранцам он предложил отдавать детей либо в платные образовательные учреждения, либо оставлять их дома. «Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов», — заявил депутат.

Милонов уверен, что дети мигрантов, попадая в российские школы, создают этнические группировки и всячески издеваются над другими учащимися. С этим важно бороться, подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов в России. По его словам, в Россию эмигрируют «отнюдь не лучшие представители своих народов». Хинштейн отметил, что дети мигрантов отличаются от коренных россиян по воспитанию, менталитету и культуре.

Анна Щербакова
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