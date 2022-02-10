Оценено влияние мюнхенской речи Путина на современную политику

Озвученные 15 лет назад на Мюнхенской конференции тезисы поменяли отношение Запада к фигуре президента России Владимира Путина и к самой стране, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В разговоре с «Лентой.ру» оценил влияние мюнхенской речи на современную политику.

Тезисы, которые Путин озвучил с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, висели в воздухе, заявил Мартынов. О них говорили в экспертном сообществе, добавил он. Однако то, что для многих мировых лидеров это стало неожиданностью, совершенно точно, отметил эксперт.

Запад к такому не привык

Он напомнил, что после бывшего президента России Бориса Ельцина Путину досталось тяжелое наследство: войны на Кавказе, трудности правоохранительной системы и проблемы система безопасности как внутренней, так и внешней. Поэтому на западе сформировалось мнение, что с Россией можно не считаться, уверен Мартынов.

Шок заключался в том, что до Мюнхена тогдашние мировые лидеры почему-то относились к президенту Путину как к ультралиберальному продолжателю политики, которую реализовывали при Ельцине. Почему-то было убеждение, что никогда ничего не изменится и будет только так, как было в 1990-е годы Алексей Мартынов политолог

В той речи были сформулированы тезисы о гарантиях безопасности для всего мира, основы для развития России и зафиксирован суверенный курс развития страны. «Западное общество не привыкло слышать из уст российского лидера подобные достаточно жесткие вещи. Хотя если сегодня мы будем перечитывать мюнхенскую речь Путина, то, пусть тогда это произвело впечатление, но сегодня и пожестче звучат спичи от разных лидеров. Но тогда это действительно прозвучало как гром среди ясного неба», — добавил он.

Заявка на статус сверхдержавы

Реакции на речь не последовало, напомнил Мартынов. «Вместо широкой дискуссии, на которую мог рассчитывать Путин 15 лет назад, в Мюнхене повисла тишина. И, в качестве реакции на вполне обоснованные и справедливые тезисы, уже в августе 2008 года тогдашние "американские партнеры" инспирировали грузинскую агрессию в Южной Осетии. Собственно, это был своего рода ответ на мюнхенские тезисы», — отметил он.

Мюнхенская речь стала историческим событием, подчеркнул Мартынов. «Дело даже не в изменении расстановки сил в мире, а в принципиальной заявке на возвращение заслуженного статуса. Заявки на то, что Россия может и должна стать одним из важных центров будущего многополярного мира», — выказался политолог.

Мир после этой речи перестал был американоцентричным и стал многополярным, считает Мартынов. Россию перестали воспринимать как бездонную кормушку, добавил политолог. Также рухнули ожидания по поводу того, что страна раздробится.

В Мюнхене 15 лет назад был сделан первый шаг на пути возвращения России статуса сверхдержавы. Этот путь мы прошли достойно. Нам есть что вспомнить: и эпохального, и важного. Это и победы, и сложности, которые мы преодолели. Сегодня Россия — одна из ведущих стран в мире, как бы ни пытались нас обкладывать санкциями или пытались представить ситуацию иначе разнообразные западные медиа Алексей Мартынов политолог, директор Международного института новейших государств

«Конечно, у нас есть достаточное количество проблем, которые нам еще предстоит решить. Но мы идем этим курсом и с него уже не свернем. И это, наверное, и есть та самая миссия Путина, которую он реализует на протяжении всей своей карьеры», —отметил политолог

Определенным образом сказанное 15 лет назад влияет на мир до сих пор, считает Мартынов. По его словам, предложенные Россией гарантии безопасности стали прямым продолжением взятого курса на суверенитет.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18-20 февраля 2022 года.

Ранее американский журналист Тед Карпентер в своем материале для The National Interest напомнил о сделанном еще в 2007 на Мюнхенской конференции заявлении Владимира Путина, который предупредил о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и НАТО.

По словам автора, тогда это заявление не было услышано Западом, что привело к текущему кризису в Европе. Он посчитал, что тогда тон речи Владимира Путина сочли «воинственным», однако сам Карпентер считает, что в итоге страны НАТО сделали для обострения ситуации больше, чем Россия.