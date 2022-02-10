В НАТО рассмотрят долгосрочное присутствие в Черном море

В НАТО изучается возможность разместить боевые группы альянса в Черном море для долгосрочного присутствия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Об этом сообщает Reuters.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы [блока НАТО] в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — рассказал генсек.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не исключает возможность развертывания британских войск в Восточной или Южной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.