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В НАТО рассмотрят долгосрочное присутствие в Черном море

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности разместить боевые группы блока на Черном море

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В НАТО изучается возможность разместить боевые группы альянса в Черном море для долгосрочного присутствия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Об этом сообщает Reuters.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы [блока НАТО] в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — рассказал генсек.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не исключает возможность развертывания британских войск в Восточной или Южной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Дмитрий Сотак
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