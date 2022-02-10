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Глава Минобороны Британии рассказал о развертывании войск в Восточной Европе

Глава Минобороны Британии Уоллес не исключил развертывания войск на юге и востоке Европы

Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что официальный Лондон решится на развертывание британских войск в Восточной или Южной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя такую возможность, Уоллес подчеркнул, что развертывание британских войск произойдет только в случае необходимости.

На восток Европы уже прибыл военный контингент Британии из 350 человек, а также группа американских войск.

В американской администрации ранее рассказали, что военное присутствие США и стран НАТО в Восточной Европе увеличивается для сдерживания России. Вашингтон считает, что Москва в ближайшие месяцы может предпринять попытку вторгнуться на Украину и рассматривает это в качестве угрозы безопасности.

Виктория Кондратьева
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