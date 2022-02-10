Рэпер Нелли случайно выложил в соцсеть видео с оральным сексом

Американский рэпер Нелли (настоящее имя — Корнелл Хэйнс) извинился за случайно выложенное в Instagram сторис видео с оральным сексом. Хип-хоп-исполнитель заявил TMZ, что не планировал публиковать запись.

Минутное видео появилось в соцсетях артиста во вторник и вскоре было удалено, однако подписчики Нелли успели скопировать запись, и она разлетелась в Twitter. На ней слышен голос хип-хоп-исполнителя и запечатлена женщина, делающая ему минет.

«Я искренне извиняюсь перед женщиной на видео, а также перед ее семьей, поскольку для них эта публичность нежелательна. Это старое видео, которое я никогда не собирался публиковать», — заявил рэпер.

Он не уточнил, был ли его Instagram-аккаунт взломан, и не объяснил, как запись оказалась в соцсети.

Ранее сообщалось, что американского рэпера Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу. Женщина, имя которой не раскрывается, подала на хип-хоп-исполнителя в суд.