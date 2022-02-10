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Объяснены причины неудачи переговоров между главами МИД России и Британии

Политолог Ананьева объяснила неудачу переговоров России и Британии ультиматумами Лондона

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Причиной неудачи переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и его британской коллегой Лиз Трасс стала изначально ультимативная позиция Лондона. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, еще до своего визита в Москву Трасс сделала ряд достаточно жестких и напористых заявлений в отношении России, которые не создавали никаких предпосылок для продуктивных переговоров. «Она приехала со своего рода ультиматумом и слушать ничего не захотела, хотя ей много чего пытались объяснить», — сказала Ананьева. В то же время специалист подчеркнула, что назвать встречу напрасной тоже нельзя, поскольку стороны смогли прояснить свои позиции по ряду вопросов.

Политолог напомнила, что Британия последовательно позиционировала себя как ведущего игрока в деле объединения Запада против России. Еще до визита Трасс было очевидно, что на какие-то подвижки Лондона в отношении российских предложений по гарантиям безопасности рассчитывать не приходится. «А уж если Лавров сказал про разговор глухого с немым, то о чем говорить?» — заключила Ананьева.

Переговоры между главами МИД России и Британии состоялись 10 февраля в Москве. Комментируя итоги встречи, Лавров назвал диалог России с Западом «разговором немого с глухим». По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину, «упали на неподготовленную почву».

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Валентина Шварцман
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