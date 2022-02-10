В Подмосковье недосчитались элитных домов

На рынке загородной недвижимости Подмосковья в высокобюджетном сегменте зафиксировали дефицит предложения. Количество элитных объектов за 2021 год сократилось на 40 процентов. Об этом говорится в материалах агентства Savills, сообщают РИА Новости.

Специалисты не досчитались элитного жилья из-за повышенного спроса, при этом новые объекты не вводились на рынок. За 2021 год объем предложения снизился на 78 процентов в сравнении с показателем 2015 года. Количество предложений также уменьшилось на вторичном рынке — снижение зафиксировано на пять процентов.

По данным агентства, в 2021 году россияне приобрели в коттеджных поселках 430 домов — на 26 процентов больше, чем в 2020-м и на 55 процентов больше показателя 2019-го. «Столь активными покупатели загородной недвижимости не были даже 12 лет назад, когда был зафиксирован предыдущий рекорд», — уточнили в Savills.

Ранее элитного жилья недосчитались в Москве — за год предложение подобных квартир в аренду сократилось на 44 процента. Причиной снижения показателя назвали активность состоятельных арендаторов, которые в период пандемии коронавируса уехали в другие места, а потом стали возвращаться в город.