Женщина получила записку от мужчины в автобусе и через 10 лет стала его женой

В Сиднее, Австралия, женщина получила записку от незнакомого мужчины в автобусе с просьбой позвонить ему и через десять лет стала его женой. Историю влюбленных, которые нашли друг друга благодаря записке, публикует 9 News.

В одну из пятниц 2011 года на тот момент 24-летний британец Том Хейлок ехал на работу в автобусе. На одной из остановок он заметил красивую женщину и понадеялся, что она зайдет в автобус. Так и случилось. Однако, как только незнакомка оказалась рядом с британцем, он понял, что от стеснения и растерянности не может сказать ни слова. Одновременно с этим британец также осознал, что будет жалеть всю жизнь, если не познакомится с этой женщиной.

В итоге Хейлок нашел в кармане чужую визитку, зачеркнул на ней данные другого мужчины, написал: «Меня зовут Том, я считаю, что ты очень красивая. Вот мой номер, позвони, пожалуйста» и отдал ее в руки незнакомке.

Как вспоминает Джулия, попутчица Тома, которой на тот момент был 21 год, она даже не заметила очарованного ею мужчину, потому что смотрела в окно и думала о чем-то своем. «Я оглянулась, а он уже вышел из автобуса. Я смотрела в окно и не видела его. Я знала, что он среднего роста, с короткими волосами, но это буквально все, что я видела», — отметила австралийка и добавила, что, несмотря на то, что попутчик заставил ее почувствовать себя особенной, она ни на что не надеялась.

Вечером Джулия встретилась с подругой и та предложила ей написать Тому. В итоге девушка решилась и отправила сообщение. 45 минут ей никто не отвечал. Все это время британец советовался с друзьями, что ему ответить прекрасной попутчице. Новые знакомые переписывались два дня, а потом решили встретиться лично.

Джулия призналась, что влюбилась в Тома, как только увидела его. В течение месяца пара встречалась каждый день, а через три месяца после первой встречи молодые люди начали жить вместе. Через десять лет, в июне 2021 года, влюбленные поженились.

Записка, которую мужчина десять лет назад передал своей будущей супруге, хранится в рамке в их семейном доме.

Ранее сообщалось, что познакомившиеся в отпуске в 1980-х годах молодые люди встретились снова благодаря фотографии, поженились и прожили почти 30 лет в счастливом браке. За время отношений у австралийцев родились три дочери.