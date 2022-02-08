Мужчина и женщина поженились и прожили почти 30 лет в браке благодаря фотографии

Познакомившиеся в отпуске в 1980-х годах молодые люди встретились снова благодаря фотографии, поженились и прожили почти 30 лет в счастливом браке. Историю пары публикует 9 News.

Австралийцы Джина-Маре и Дэвид Янг познакомились во время отдыха на греческом острове Иос: женщина отправилась туда с подругой, а мужчина — с компанией друзей. Это была первая поездка Джины-Маре за границу, и она провела четыре месяца, путешествуя по Европе.

Сначала Янг совсем не заинтересовал австралийку, и она всячески пыталась избегать его компании, но потом выяснилось, что они выросли на соседних улицах, и у них было много общих знакомых. Вскоре пришло время возвращаться домой, и новые знакомые попрощались, думая, что это их последняя встреча. На память они забрали сделанные в Греции совместные фотографии.

Вернувшись в Австралию, Янг встретился с младшим братом и его девушкой, чтобы рассказать о поездке и показать снимки. Когда очередь дошла до его фотографии с Джиной-Маре, девушка брата воскликнула, что знает ее. Выяснилось, что она недавно купила платье в магазине, где работала австралийка.

На следующий день Янг отправился в торговый центр, чтобы встретиться со своей новой знакомой. Через полгода пара начала встречаться, а в 1990-м году влюбленные сыграли свадьбу. За время отношений у австралийцев родились три дочери: Кенделл, которой сейчас 26, Саванна, которая на два года младше старшей сестры, и Ченнинг, которой исполнилось 19 лет.

В 2018 году Янг умер. Ему было 60 лет. «Он был потрясающим человеком, который любил жизнь, он обожал своих дочерей и меня, и мы это знали», — призналась Джина-Маре.

Ранее сообщалось, что влюбленной паре машинистов поездов из Англии, которая познакомилась на работе и поженилась, приходится довольствоваться лишь краткими встречами между рейсами. Хотя влюбленные трудятся на одной должности, дома они стараются не говорить о работе.