Машинисты поездов поженились и рассказали о кратких встречах между рейсами

Влюбленной паре машинистов поездов из Англии, которая познакомилась на работе и поженилась, приходится довольствоваться лишь краткими встречами между рейсами. Об этом сообщает The Mirror.

Отношения Бена и Лорен Стоуэрс начались, когда они работали машинистами поездов на Юго-Восточной железной дороге. Они познакомились в зоне для бригад поездов на станции Дартфорд. Между коллегами сразу установилась связь. «Я со стенаниями зашел в столовую, и ее первые мысли обо мне были: "Он такой несчастный!". Мое первое воспоминание о Лорен — как я увидел ее и подумал, что она красивая. Мы быстро стали хорошими друзьями», — рассказал Бен о начале их отношений.

Вспоминая, как он попросил Лорен стать его девушкой, машинист признал, что долго не мог поверить, что она действительно согласилась завести служебный роман с ним. «Думаю, наши коллеги поняли, что мы пара, раньше, чем это осознали мы сами. Они видели, как мы дружим, и как я смотрел на нее!» — отметил Бен.

Недавно пара связала себя узами брака. Из-за насыщенного графика машинисты могут только несколько раз обменяться мимолетными взглядами в течение рабочего дня.

Хотя влюбленные трудятся на одной должности, дома они стараются не говорить о работе. В то же время Бен и Лорен настолько любят свое дело, что часто даже не берут совместный отгул в День святого Валентина и в другие праздники.

Бен признает, что лучшей частью его работы на Юго-Восточной железной дороге была встреча и свадьба с Лорен.

Ранее сообщалось, что в Бруклине, США, 32-летний машинист метро устроил свидание с девушкой на работе и отдал ей управление пассажирским поездом. На видео в ее Instagram обратили внимание коллеги Харриса, и вскоре ролик дошел до одного из руководителей Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка, который сообщил об инциденте в полицию.