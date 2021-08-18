Машинист метро дал девушке поуправлять поездом с пассажирами во время свидания

В Бруклине, США, 32-летний машинист метро Террел Харрис устроил свидание с девушкой на работе и отдал ей управление пассажирским поездом. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Доминик Белгрейв выложила в свой Instagram-аккаунт фотографии, на которых она и ее возлюбленный держатся за руки и вместе управляют поездом с пассажирами. «Да, это я сейчас управляю поездом», — сказала Белгрейв в одном из видео, которое она опубликовала в сторис. В другом ролике Харрис запечатлел момент, когда его девушка стоит одна у системы управления. Позже посты и сторис были удалены.

На видео обратили внимание коллеги Харриса, и вскоре ролик дошел до одного из руководителей Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка, который сообщил об инциденте в полицию. Представители Управления уточнили, что машинист работает в компании почти пять лет, а его заработок за 2020 год составил 117,5 тысячи долларов США (8,6 миллиона рублей).

Сотрудники полиции планируют допросить Белгрейв, а Харриса отстранили от работы. «На этом вопиющем видео запечатлен машинист поезда, который подвел жителей Нью-Йорка и предал их доверие, подвергнув их опасности. Я хочу заверить всех пассажиров, что он отстранен от работы и больше не будет допущен к управлению поездами», — заявил временно исполняющий обязанности президента Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка Крейг Сиприано.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Сомерсет сотрудницу полиции уволили за использование служебного положения в личных целях. Перед свиданием констебль полиции воспользовалась служебной базой данных для поиска конфиденциальной информации о своем ухажере.