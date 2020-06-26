Полицейский забрал у девушки телефон и переслал себе ее эротические снимки

Полицейского из американского штата Миннесота обвинили в превышении служебных полномочий и харассменте. Как сообщает сайт Patch, он забрал у задержанной телефон и переслал себе ее эротические снимки.

В конце марта 36-летний Альберт Кюне (Albert Kuehne) работал на месте ДТП с участием одного автомобиля в городе Дейтон. Он задержал водителя, 25-летнюю девушку, так как заподозрил ее в употреблении спиртного за рулем. В итоге пострадавшую доставили в клинику, где ей оказали медицинскую помощь и выписали.

Когда девушка вернулась домой, ее возлюбленный, использовавший ее ноутбук, подключенный к телефону, сообщил ей, что с ее смартфона были отправлены эротические снимки на неизвестный номер. Когда мужчина позвонил по этому номеру, трубку взял Кюне. После этого девушка связалась с адвокатом.

Против Кюне началось внутреннее расследование. Запись с его нательной камеры показала, что в момент отправления снимков у него в руках был телефон девушки, а она сама находилась в карете скорой помощи. Позже на телефоне Кюне обнаружили те самые фотографии.

Если полицейского признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов (697,8 тысячи рублей).

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