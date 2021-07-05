Сотрудницу полиции уволили за поиск конфиденциальной информации о своем ухажере

В британском графстве Сомерсет сотрудницу полиции уволили за использование служебного положения в личных целях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Перед свиданием констебль полиции Тереза Лайнс (Teresa Lines) воспользовалась служебной базой данных для поиска конфиденциальной информации о своем ухажере. После того как нарушение заметил один из коллег, она обвинила его в даче ложных показаний.

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«Соблюдение закона жизненно важно для поддержания общественного доверия, и мы ожидаем, что все сотрудники полиции будут следовать установленным политикам защиты данных, — заявила начальник отдела профессиональных стандартов полиции Эйвона и Сомерсета Джейн Вигмор (Jane Wigmore). — В случае с Лайнс речь идет об использовании полицейских систем с целью получения доступа к чувствительной и конфиденциальной информации в личных целях».

Комиссия по нарушениям служебной дисциплины, рассматривавшая дело Лайнс, признала действия констебля неправомерными. По ее заключению, Лайнс злоупотребила должностными обязанностями и получила доступ к конфиденциальной информации в личных целях. Санкцией за нарушение служебной дисциплины стало увольнение без предупреждения по инициативе работодателя.

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