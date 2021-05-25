Сотрудница юридической фирмы прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы

Сотрудница юридической фирмы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 7.

В выходные в соцсетях появился ролик, на котором видно, как женщина залезла в вольер к паукообразным обезьянам. Она позирует с животными и кормит их, после чего уходит. За кадром слышен смех очевидца.

Директор зоопарка Джо Монтисано (Joe Montisano) заявил, что посетительница поступила глупо, и ей повезло, что она не пострадала. Он отметил, что планирует добиться привлечения американки к ответственности и собирается установить камеры и новые ограды для вольера.

Смотритель зоопарка Мейсон Клейст (Mason Kleist) пояснил, что приматы могли причинить серьезный ущерб здоровью женщины. По его словам, вторгшаяся в вольер женщина подвергла риску не только себя, но и двух паукообразных обезьян, которых она покормила. У приматов специальная диета, и кормление может вызвать проблемы с желудком. Кроме того, женщина подвергла животных риску заражения коронавирусом.

«Требуются годы, чтобы добиться доверия этих животных, а кто-то заходит к ним на пять минут ради видео для Instagram или зачем-либо еще и рушит годы работы», — посетовал Клейст.

В понедельник, 24 числа, в юридической компании Эль-Пасо идентифицировали нарушительницу. Ею оказалась помощница по судебным разбирательствам Люси Рэй (Lucy Rae). Представитель компании сообщил, что в тот же день ее уволили.

В полиции уточнили, что американке может грозить уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида на мужчину напала черная пантера. 50-летний американец хотел потрогать взрослую пантеру, которую другой местный житель держал в вольере возле своего дома.