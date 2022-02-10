ПФР изменил правила получения пенсии для части россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) изменил правила начисления пенсии для россиян, достигших 80 лет и получающих страховые пенсии по потере кормильца. Им разрешили не обращаться в ведомство с пиьсменным заявлением. Об этом гвоворится на сайте отделения ПФР по Хакасии.

Теперь фонд будет ежемесячно готовить списки граждан из этой категории. Специалисты будут рассматривать каждый отдельный случай, и в случае, если изменение поможет повысить сумму выплат, специалисты сами переведут гражданина на другой вид пенсионного обеспечения.

Прежде основанием для такого перевода было только письменное заявление гражданина.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 процента. Вместе с пенсией за февраль граждане получат и доплату за январь с учетом повышения индексации с уровня в 5,9 процента.