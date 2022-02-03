Российские пенсионеры начали получать повышенные пенсии

Неработающие пенсионеры с 3 февраля начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6 процента, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Вместе с пенсией за февраль граждане получат и доплату за январь с учетом повышения индексации с уровня в 5,9 процента. Через почту, банки и другие организации, доставляющие пенсии, выплаты можно получать с 3-го по 25-е число.

«Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно», — подчеркивается в сообщении.

Довести повышение страховых пенсий неработающим гражданам до 8,6 процента в середине января поручил президент России Владимир Путин. Решение связано с высокой инфляцией по итогам прошлого года, которая, по данным Росстата, достигла 8,39 процента. Закон об индексации президент подписал в конце января, причем индексация пенсий проходит задним числом, с 1 января, что и объясняет доплаты.