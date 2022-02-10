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Миллиардер Блумберг получил назначение в Пентагоне

Миллиардера Блумберга назначили на пост главного советника по инновациям в Пентагоне
Майкл Блумберг

Майкл Блумберг. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Миллиардера и владельца одного из крупнейших деловых изданий мира Майкла Блумберга назначили на пост председателя Совета по оборонным инновациям Пентагона. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

«В качестве председателя Совета по инновациям в сфере обороны Блумберг возглавит группу известных экспертов и лидеров инновационной базы страны, которые будут предоставлять стратегические выводы и рекомендации по технологиям и инновациям для решения самых высоких приоритетов национальной безопасности министерства», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что Блумберг будет напрямую давать советы главным чинам в Пентагоне: министру обороны и его заместителю, а также другим старшим руководителям. «В условиях стремительного развития технологий, наряду с быстро меняющимися угрозами нашей национальной безопасности и безопасности наших военнослужащих наше крупнейшее государственное учреждение также должно быть самым дальновидным», — заявил Блумберг, получая назначение от главы Минобороны США Ллойда Остина.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил участие американских военных в эвакуации граждан США с Украины. По словам Кирби, к эвакуации могут привлечь военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов, которых направили в Польшу.

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Николай Чигасов
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