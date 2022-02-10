Пентагон допустил участие войск при эвакуации граждан США с Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил участие американских военных в эвакуации граждан США с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы», — подчеркнул он.

По словам Кирби, к эвакуации могут привлечь военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов, которых направили в Польшу.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что администрация президента США Джо Байдена одобрила план Пентагона, который предполагает возможную эвакуацию американских граждан с территории Украины. Согласно плану, военнослужащие 82-й дивизии ВДВ, которые на данный момент размещены в Польше, начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные объекты на границе Польши и Украины.